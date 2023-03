Viver sem Haaland

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Haaland é o centro das atenções quando está e... quando não está. Ora, não vai estar esta noite no La Rosaleda, em Málaga, palco do embate entre a Espanha e a Noruega a contar para a jornada inaugural do Grupo A.

Luis de la Fuente, selecionador de La Roja, não tem problemas em assumir que a ausência do goleador do Man. City [recupera de lesão] é uma bênção. "Lamento sempre imenso as lesões, elas são a cara feia deste desporto. Mas se eu dissesse que gostaria de ver Haaland amanhã em campo e vocês [jornalistas] afirmassem que acreditavam... estaríamos todos a mentir", anota o sucessor de Luis Enrique.

Stale Solbakken é o homem que tem de descobrir o caminho para a vitória sem Haaland. "Quando ele está, qualquer equipa tenta fazer com que a bola chegue até ele. Seja o Dortmund, o City ou a Noruega. É natural. Mas nem sempre é ele que marca. Na Finlândia, por exemplo, foi o Sorloth que marcou... e ele está aqui connosco!", diz o selecionador dos nórdicos.