Vlachodimos explica como defendeu penálti de Mbappé e diz que jogou com problemas nas costas

Odisseas Vlachodimos esteve em evidência apesar da derrota da Grécia com a França (1-0), em Paris, num jogo de qualificação para o Euro'2024. O guarda-redes do Benfica defendeu um penálti de Mbappé mas o árbitro mandou repetir por invasão da área por parte dos jogadores helénicos. À segunda tentativa, o avançado gaulês marcou mesmo o único golo. Após o encontro, Ody explicou esse momento."Ao serviço do Benfica, defrontei o PSG esta temporada e o Mbappé atirou para o mesmo lado. Na repetição, estava certo de que ele ia rematar para o lado contrário mas já não consegui chegar à bola", disse, citado pelo jornal 'Gazzetta'.Ainda na primeira parte, Vlachodimos passou por algumas dificuldades físicas, como o próprio admitiu: "Perguntem à equipa médica. Fiquei com problemas nas costas. Sentia dores mas eles resolveram, tive de tomar analgésicos e a adrenalina ajudou-me. Disse ao Paschalakis [n.d.r.: guarda-redes suplente] para estar preparado. Agradeço aos médicos e aos fisioterapeutas".