Mário Rui, Nélson Semedo e Guedes no segundo treino de Portugal

Mário Rui, Nélson Semedo e Gonçalo Guedes juntaram-se esta terça-feira à seleção portuguesa de futebol, no segundo dia de preparação com vista à participação na fase final da Liga das Nações. Com a chegada do trio português, passam a ser 18 os internacionais à disposição do selecionador Fernando Santos, que ainda espera pelas chegadas de Beto, Pepe, Danilo, Bruno Fernandes e do capitão Cristiano Ronaldo, todas previstas para quarta-feira.Na segunda sessão de treinos, na Cidade do Futebol, em Oeiras, todos os disponíveis subiram ao relvado, sendo que os guarda-redes Rui Patrício e José Sá fizeram trabalho específico à margem dos companheiros.De resto, nos primeiros 15 minutos abertos à comunicação social a realizar os habituais exercícios de aquecimento com e sem bola, estiveram às ordens do selecionador Bernardo Silva, Pizzi, João Félix, Rúben Dias, Rafa, João Cancelo, William Carvalho, José Fonte, Diogo Jota, João Moutinho, Dyego Sousa, Rúben Neves, Raphael Guerreiro e os recém-chegados Mário Rui, Nélson Semedo e Gonçalo Guedes.A primeira semana de trabalho será feita em regime aberto, com os jogadores a estarem apenas obrigados a comparecer nos treinos, com a concentração para estágio a estar agendada para domingo.Portugal, campeão europeu em título, defronta a Suíça nas meias-finais da Liga das Nações, em 5 de junho, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo com início às 19:45. Um dia depois, Inglaterra e Holanda disputam a outra meia-final, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, também às 19:45.Os vencedores disputam a final da primeira edição da Liga das Nações, em 9 de junho, no Estádio do Dragão, em encontro com início às 19:45, enquanto os vencidos decidem no mesmo dia a atribuição dos terceiro e quarto lugares, no Estádio D. Afonso Henriques, às 15:00.