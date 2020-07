Alemanha defronta Turquia e República Checa para preparar a Liga das Nações

A Alemanha, adversária de Portugal na fase final do Euro'2020, adiado para 2021 devido à pandemia de covid-19, vai disputar jogos particulares com a Turquia e República Checa, de preparação para a Liga das Nações.

Os germânicos recebem a Turquia a 7 de outubro, em Colónia, e a República Checa quatro dias depois, em Leipzig, antes de defrontarem Espanha, Suíça e Ucrânia na Liga das Nações, que Portugal venceu na única edição até agora disputada.

"Gostaríamos de usar estes jogos internacionais no outono para dar tempo de jogo à nossa jovem formação. Antes do Europeu, queremos crescer juntos e estes jogos dão-nos uma visão geral do desenvolvimento da equipa", disse o selecionador alemão, Joachim Löw.

A Alemanha não disputou qualquer partida em 2020, uma vez que os jogos com Espanha, Itália e Suíça foram cancelados devido à pandemia.