França quer ganhar nova vida

A desilusão pela prestação abaixo das expetativas no Euro’2020 faz parte do passado e França só pensa em conquistar a Liga das Nações. Quem o deixou bem claro foi o selecionador Didier Deschamps, que perspetiva hoje "uma dura batalha" perante a Bélgica, na segunda meia-final da Liga das Nações.

"Vamos fazer tudo para ganharmos à Bélgica. Mudámos a mentalidade desde o Europeu e há um título em jogo. Teremos pela frente uma das melhores seleções na Europa e será uma partida de alto nível", afirmou o técnico, de 52 anos, destacando um grande respeito pelos diabos vermelhos, seleção que eliminou na caminhada triunfante até ao título mundial, em 2018. "Sempre houve uma bonita rivalidade entre França e Bélgica. Ganhar essa meia-final em 2018 foi importante, mas agora é diferente. Este jogo serve para percebermos em que nível estamos", concluiu.

A Bélgica apresenta-se sem os dois alas habitualmente titulares (Meunier e Thorgan Hazard), devido a lesões. No entanto, Roberto Martínez confia nas soluções que o plantel apresenta. "Temos opções de qualidade e vários jogadores estão numa boa fase", frisou o técnico espanhol, que irá lançar o benfiquista Vertonghen no onze. Sobre França, Roberto Martínez mostrou-se precavido: "Será um bom jogo frente a um rival organizado. Mas estamos mais fortes do que no encontro em 2018..."