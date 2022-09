Convocatória divulgada hoje

Fernando Santos anuncia hoje (12h30) na Cidade do Futebol a lista de convocados para os dois últimos jogos da fase de grupos da Liga das Nações, contra República Checa (dia 24, em Praga) e Espanha (dia 27, em Braga). Também hoje a FPF vai divulga os novos equipamentos da Seleção.

Entretanto, o troféu original do Mundial chega esta manhã a Lisboa, onde será recebido por Gilberto Silva, antigo médio campeão do Mundo pelo Brasil na edição de 2002. A taça já percorreu 19 países e vai continuar o périplo até ao início do Mundial do Qatar, a 20 de novembro.