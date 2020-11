Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Bélgica-Inglaterra, 2-0: belgas com bilhete reservado Com Vertonghen a titular, Bélgica vence (2-0) Inglaterra e está perto da final four





De Bruyne e Meunier avistam qualificação para a final four

• Foto: Reuters