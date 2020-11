Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Croácia-Portugal, 2-3: Tanta dádiva ... e a Seleção quase se fazia ‘Rogada’ perante um adversário com dez elementos e um árbitro distraído. Valeu, no fim, a oferta de Livakovic





• Foto: Vítor Chi