A crónica do Sérvia-Noruega, 1-0: a diferença está em ter Haaland Noruega sai vitoriosa (1-0) na visita à Sérvia graças a golo do futuro avançado do Man. City





• Foto: Action Images