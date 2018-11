A tática francesa diante da Holanda: «Segurar desvantagem até aos 10 minutos finais»

É, no mínimo, uma estratégia arriscada e muito insólita. A precisar de empatar diante da Holanda para se apurar para a final four da Liga das Nações, a França atacou a segunda parte desse encontro, onde já estava a perder por 1-0, com vontade de manter a desvantagem... até à fase final. A revelação foi feita por Hugo Lloris, que após o encontro admitiu que a turma gaulesa não esteve ao seu nível e que, por isso, acabou mesmo por perder (e por 2-0!) "O objetivo na segunda parte foi tentar manter o resultado em 0-1 e procurar ganhar um livre nos últimos dez minutos ou então ter um lance individual graças à nossa qualidade técnica. Não conseguimos fazê-lo e é desapontante", admitiu o guardião do Tottenham, que reconheceu a atuação a um nível baixo dos campeões do Mundo."Jogámos ao mínimo do nosso potencial e pagámos por isso. O resultado poderia ter sido ainda mais simpático para os holandeses. Sabíamos o que esperar, sabíamos o nível da Holanda, pois tinham-no demonstrado em outubro com a Alemanha e a Bélgica. E acabaram por fazer um excelente jogo", elogiou o gaulês.