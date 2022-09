Adám Szalai vai retirar-se da Hungria

Adám Szalai decidiu colocar um ponto final na carreira internacional. O avançado de 34 anos, capitão da Hungria, vai disputar os últimos jogos ao serviço da equipa magiar diante de Alemanha e Itália, nesta Liga das Nações, anunciou a seleção húngara, pela qual é o 9º jogador com mais internacionalizações. O dianteiro do Basileia soma 84 jogos e 25 golos pela Hungria, tendo-se estreado em fevereiro de 2009 num jogo particular frente a Israel. Marcou presença nos Europeus de 2016 e 2020, enfrentando Portugal em ambas as ocasiões.