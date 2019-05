Aí está Ronaldo: Fernando Santos com todos os jogadores disponíveis

O selecionador Fernando Santos contou esta quarta-feira pela primeira vez com todos os 23 futebolistas convocados, incluindo Cristiano Ronaldo, para a participação de Portugal na fase final da Liga dos Nações, em novo treino na Cidade do Futebol.

Ronaldo apresentou-se pela primeira vez em Oeiras, assim como Pepe, Danilo, Bruno Fernandes e Beto, e estiveram todos às ordens do selecionador nacional, a uma semana da estreia na Liga das Nações frente à Suíça.

Nos primeiros 15 minutos do treino, que foram abertos à comunicação social, os jogadores de campo, divididos em dois grupos, realizaram exercícios de passe e receção de bola e alguns alongamentos, com muito calor à mistura. Como é hábito, os três guarda-redes fizeram o aquecimento à parte.

A primeira semana de trabalho será feita em regime aberto, com os jogadores a estarem apenas obrigados a comparecer nos treinos, com a concentração para estágio a estar agendada para domingo.

Portugal, campeão europeu em título, defronta a Suíça nas meias-finais da Liga das Nações, em 05 de junho, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo com início às 19:45. Um dia depois, Inglaterra e a Holanda disputam a outra meia-final, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, também às 19:45.

Os vencedores disputam a final da primeira edição da Liga das Nações, em 09 de junho, no Estádio do Dragão, em encontro com início às 19h45, enquanto os vencidos decidem no mesmo dia a atribuição dos terceiro e quarto lugares, no Estádio D. Afonso Henriques, às 15 horas.