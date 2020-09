Alemanha espera mostrar nova face

A Alemanha recebe hoje a Espanha, naquele que será o primeiro duelo oficial de seleções após a suspensão do futebol e os germânicos querem mostrar uma imagem diferente da que deixaram no Mundial’2018 e na última Liga das Nações. Ora, a seleção orientada por Joachim Löw terminou a última edição da prova no último posto do grupo e o técnico prevê várias mudanças.

"Estamos muito otimistas e mal podemos esperar para que comece a competição. Temos uma seleção jovem, com várias caras novas, mas eles têm potencial para se destacarem. Sinto uma grande noção de responsabilidade por parte dos jogadores", admitiu o selecionador, de 60 anos, na antevisão ao duelo do Grupo 4 da Liga A.

A verdade é que Löw conta com várias ausências de peso, tal como Neuer e Ter Stegen – Trapp será titular na baliza germânica –, e não contará com a maioria dos jogadores do Bayern. "Jogadores como Gosens, Sané e Süle terão de se chegar à frente", sublinhou.

Certo é que a formação germânica irá medir forças frente a um rival que não enfrenta em jogos oficiais desde... 2010. Do atual lote de convocados, Kroos é o único jogador que defrontou então La Roja e perspetiva outro duelo difícil. "Alguns de nós viemos de férias descontraídos, mas agora vamos ser atirados aos lobos. Vamos ser competitivos", disse o médio, de 30 anos.

Já o presidente da federação alemã, Fritz Keller, lamentou o facto de o jogo ser à porta fechada. "Um duelo destes num estádio vazio dói muito", vincou.