Alguns notáveis já sem espaço

A fase de grupos da Liga das Nações também demonstrou que há alguns notáveis que ficaram sem espaço na Seleção Nacional, surgindo à cabeça os nomes de Bruno Alves, João Moutinho e Ricardo Quaresma, trio que personifica também o habitual ‘choque de gerações’ que geralmente marca as competições de seleções. É o fim de um ciclo sem grandes alaridos, como tem sido habitual com Fernando Santos, até porque o selecionador já avisou que nunca exclui ninguém do grupo e provou isso ao chamar José Fonte, que todos pensavam estar igualmente no grupo dos proscritos, para ser titular no jogo de sábado em Milão.Seja como for, o trio supracitado não mais foi chamado depois do Mundial, tal como acontece com Ricardo Pereira e Adrien Silva, que chegaram a ser titulares na competição realizada na Rússia.