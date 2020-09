André Gomes dispensado da Seleção Nacional

André Gomes foi dispensado dos trabalhos da Seleção Nacional, "apo´s ter sido dado como indisponível" pelo departamento médico, informou este domingo a Federação Portuguesa de Futebol.





"O jogador já não seguirá viagem para a Suécia", refere também a nota divulgada este domingo.Portugal defronta a Suécia, na terça-feira, na 2.ª jornada da Liga das Nações, depois de no sábado ter vencido a Croácia, no Estádio do Dragão, por 4-1.