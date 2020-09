André Silva fechou as contas da goleada sobre a Croácia: veja o golo

Portugal derrotou a Croácia por 4-1 no arranque da fase de grupo da Liga das Nações e as contas só ficaram fechadas no último lance do tempo de compensação.





Golo de @selecaoportugal! Golo do @andrevsilva19! 4?-1? é o resultado final de um jogo incrível para a seleção das quinas. pic.twitter.com/si35XjzpZx — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) September 5, 2020

André Silva, que havia entrado em campo aos 88 minutos, fez o gosto ao pé e estabeleceu o resultado final no Estádio do Dragão.