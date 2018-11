André Silva: «Saímos daqui com os objetivos cumpridos»

André Silva, autor do golo de Portugal frente à Polónia, referiu depois do jogo () que a Seleção acaba esta fase da Liga das Nações "com os objetivos cumpridos". O avançado do Sevilha disse ainda que Portugal está recheado de qualidade, mesmo sem Cristiano Ronaldo."Saímos daqui com os objetivos cumpridos e com o grande apoio dos adeptos e dos portugueses e só podemos agradecer. Estamos de parabéns. Somos quatro seleções, vamos jogar em casa e esperamos que nos próximos jogos estejam aqui todos a apoiar. Trabalho todos os días para crescer todos. Jogar com o Ronaldo é sempre um sonho, mas, para além dele, a nossa seleção está recheada de qualidade", disse.