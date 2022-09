Antonín Barák tem a receita para travar Portugal: «Não os podemos deixar dominar o jogo»

Terceira classificada no Grupo 2 da Liga das Nações, a República Checa promete apresentar dificuldades a Portugal no encontro da penúltima jornada, que se joga sábado, pelas 19h45, na Fortuna Arena, Praga. Esta quinta-feira, foi Antonín Barák a reforçar a confiança dos visitados: apesar de atribuir o favoritismo aos lusos, o médio promete que a equipa de Jaroslav Silhavy vai mostrar qualidade."Portugal é claramente o favorito para este jogo. Por outro lado, jogamos em casa, estamos confiantes e temos futebolistas com qualidade", atirou o jogador que representa o Hellas Verona, que prosseguiu: "Sabemos que o nosso adversário tem grandes nomes em todos os sectores, mas queremos surpreendê-los."E concluiu: "Claro que vamos passar momentos difíceis neste jogo, Portugal sabe que vai ter momentos de vantagem, mas temos de evitar ser passivos e que eles possam dominar o jogo. Se nos deixarmos pressionar durante muito tempo, vamos começar a perder fulgor, algo que tentaremos evitar."O selecionador checo vai antever a partida na sexta-feira, às 14h45 portuguesas, orientando o último treino antes do jogo a partir das 15h30.