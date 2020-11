As contas da Liga das Nações à entrada para a última jornada

Falta apenas uma jornada para o final da fase de grupos da segunda edição da Liga das Nações e aos poucos começam a ficar já conhecidos os desfechos das quatro Divisões da mais nova das competições da UEFA. Desde o apuramento para a final four que definirá o campeão, às permanências ou às descidas, veja como estão as contas.





É o grupo que ainda está mais em aberto antes da derradeira ronda. Lidera a Itália, com 9 pontos, com a Holanda e a Polónia logo atrás, com 8 e 7, respetivamente. Aos transalpinos uma vitória diante da Bósnia chega para carimbar o apuramento, mas até a derrota (ou empate) pode valer, isto caso Holanda e Polónia empatem no outro jogo do grupo. Quanto a estas duas últimas, têm sempre de vencer para se manterem na esperança do apuramento. Tudo para se decidir na quarta-feira.1. Itália, 9 pontos2. Holanda, 83. Polónia, 74. Bósnia, 2 (já relegada)A última jornada será palco de uma final entre as duas equipas com chances de apuramento. Uma final a disputar na quarta-feira, na qual a líder Bélgica (12 pontos) pode jogar para o empate e avançar para a final four. Já a Dinamarca, com 10 pontos, está obrigada a ganhar para se apurar. A Inglaterra irá manter-se na Divisão A e a Islândia está já relegada.1. Bélgica, 12 pontos2. Dinamarca, 103. Inglaterra, 7 (garantiu permanência)4. Islândia, 0 (relegada)Com a França já apurada para a final four e Portugal garantido por mais uma edição na divisão principal, a dúvida que impera é mesmo quem desce de divisão. Por agora é a Suécia quem ocupa o espaço menos desejado, sabendo desde já que terá sempre de fazer melhor do que a Croácia para não descer (caso ambas as equipas vençam, a despromovida é a turma nórdica). Os suecos jogam com a França, em Paris e os croatas recebem Portugal. Ambas as partidas são na terça-feira.2. PORTUGAL, 10 (garantiu permanência)3. Croácia, 34. Suécia, 3Mais um grupo com uma verdadeira final na última ronda. E que final! Alemanha e Espanha, separadas por 1 ponto, batalharão em Sevilha na terça-feira por um resultado que permita assegurar o passaporte para a final four, num duelo no qual os germânicos entram com vantagem pontual. Por isso, bastará empatar na Andaluzia para seguir em frente, ao passo que os espanhóis têm de ganhar sim... ou sim. No lado inverso do grupo, haverá também uma final pela permanência, com a Suíça de Haris Seferovic a estar obrigada a bater a Ucrânia por um resultado igual ou que anule a derrota de 2-1 da primeira volta.1. Alemanha, 9 pontos2. Espanha, 83. Ucrânia, 64. Suíça, 3Nenhum grupo está fechado, nem para subidas ou para descidas. Haverá alguns duelos que serão verdadeiras finais, nomeadamente entre Áustria e Hungria (Grupo 1) e um País de Gales-Finlândia (Grupo 4). Nos outros há duelos 'cruzados' e também vamos ter jogos pela permanência. Todos os jogos estão marcados para quarta-feira.1. Áustria, 12 pontos2. Noruega, 93. Roménia, 44. Irlanda do Norte, 11. Escócia, 10 pontos2. Rep. Checa, 93. Israel, 54. Eslováquia, 41. Rússia, 8 pontos2. Hungria, 83. Turquia, 64. Sérvia, 31. País de Gales, 13 pontos2. Finlândia, 123. Irlanda, 24. BulgáriaTal como na Divisão B, ainda nenhuma subida está fechada. O Grupo 2 é aquele que está mais em aberto, com três equipas ainda na luta - e uma já relegada ao playoff de permanência -, sendo que a Macedónia do Norte de Stefan Ristovski é a que está mais bem colocada. Na ronda final os macedónios jogam com a Arménia e até podem empatar. Nos outros três grupos, há duas equipas na corrida pelo apuramento, sendo que no 3 e 4 se irão disputar verdadeiras finais entre Eslovénia e Grécia e Bielorrússia e Albânia. Todos os jogos serão na quarta-feira, à exceção dos do Grupo 1, que se jogam na terça.1. Montenegro, 10 pontos2. Luxemburgo, 93. Azerbaijão, 54. Chipre, 41. Macedónia de Norte, 9 pontos2. Arménia, 83. Geórgia, 6 (garantiu permanência)4. Estónia, 2 (playoff de permanência)1. Eslovénia, 13 pontos2. Grécia, 113. Kosovo, 24. Moldávia, 11. Bielorrússia, 10 pontos2. Albânia, 83. Lituânia, 54. Cazaquistão, 4A Divisão das equipas mais modestas da Europa têm Ilhas Faroé e Gibraltar com pé e meio na subida de escalão. Terão somente de segurar as vantagens de 3 pontos na derradeira ronda, na qual defrontarão na terça-feira os segundos colocados.1. Ilhas Faroé, 11 pontos2. Malta, 83. Letónia, 4 (não pode subir)4. Andorra, 2 (não pode subir)1. Gibraltar, 7 pontos2. Liechtenstein, 43. San Marino, 2 (não pode subir)