Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

As notas dos jogadores de Portugal diante da Rep. Checa: Bernardo abriu o bar Quando os checos já pareciam verdadeiros seguranças em frente à baliza de Stanek, soltou-se a magia do astro do Man. City, que pegou na bandeja e serviu na hora certa os golos de João Cancelo e Gonçalo Guedes





• Foto: Luís Manuel Neves