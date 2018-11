Batshuayi pode ser titular na Bélgica

Roberto Martínez, selecionador da Bélgica, fugiu à sua postura habitual e revelou um nome da equipa titular que vai apresentar no jogo de hoje, frente à Islândia. "Nunca digo quem vai entrar de início, mas acho que Batshuayi vai ser titular, pois é pouco provável que Lukaku esteja em condições de começar a partida", garantiu na antevisão do encontro.

A seleção belga vai disputar uma jornada dupla no Grupo 2 da Liga A da Liga das Nações e visita o terreno da Suíça no domingo. Apesar de a luta pelo apuramento ser com os helvéticos (seguem ambos com seis pontos), o treinador nega poupanças frente aos islandeses. "Não olhamos tão para frente, agora estamos concentrados na Islândia, mas não devem esperar duas equipas diferentes", frisou.

Já Erik Hamrén, selecionador da Islândia, reconhece as diferenças entre as equipas, mas acredita numa boa prestação. "Eles são nº 1 do Mundo e nós apenas 36º. Mas no futebol, por vezes, as equipas mais pequenas causam surpresas e espero que amanhã [hoje] seja uma noite mágica", revelou.