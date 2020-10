Bélgica espera ter Vertonghen apto para defrontar a Inglaterra

Ausente do encontro da seleção da Bélgica de quinta-feira, diante da Costa do Marfim, por estar a recuperar da lesão que o tirou do jogo com o Farense, o defesa Jan Vertonghen deverá voltar à ação no domingo para o duelo diante da Inglaterra. Pelo menos é essa a expectativa do selecionador belga Roberto Martinez, que esta sexta-feira, em declarações à imprensa mostrou-se otimista quanto à recuperação do jogador do Benfica.





"A equipa médica ainda terá de dar o OK, mas ele parece estar bem", referiu o técnico belga, em antevisão ao encontro de domingo em Wembley, referente ao Grupo 2 da Divisão A da Liga das Nações. Caso se confirme a utilização diante dos ingleses, Vertonghen voltará a jogar num palco que foi a sua casa (emprestada) ao longo da temporada 2018/19 - na altura devido às obras de construção do novo estádio do Tottenham.