Bélgica 'renasce' com goleada à Polónia

Depois de ter sido goleada no sábado pela Holanda, por 4-1, a Bélgica respondeu da melhor forma a quem a dava como 'perdida' nas contas da Liga das Nações, ao golear esta noite, em Bruxelas, a congénere da Polónia por 6-1.Com Jan Vertonghen de início, a turma belga até entrou a perder, mercê do golo do inevitável Robert Lewandowksi aos 28', mas ainda antes do intervalo já tinha empatado, por Axel Witsel, aos 42'. Ainda assim, o melhor estava mesmo guardado para a segunda parte: cinco golos no espaço de 34 minutos. Kevin De Bruyne (59') operou a reviravolta no marcador, Leandro Trossard (73' e 80') confirmou-a, antes de Leander Dendoncker (83') e Lois Openda (90'+3) sentenciarem a questão na goleada.No outro jogo da noite, a Holanda alcançou a segunda vitória em dois jogos, ao superar o País de Gales em Cardiff, por 2-1, num jogo no qual apenas conseguiu confirmar o triunfo aos 90'+4, com um golo de Wout Weghorst. Antes Teun Koopmeiners tinha feito o primeiro holandês aos 50', antes de Norrington-Davies ter feito o empate momentâneo aos 90'+2.Com este resultado, a Holanda lidera com 6 pontos, à frente da Bélgica e Polónia, ambos com 3, e do País de Gales, ainda sem pontos.