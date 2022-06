Benzema tabela com Nkunku, finta três adversários na área da Dinamarca e faz o primeiro para a França

Depois de uma primeira parte sem golos, a França adiantou-se aos seis minutos do segundo tempo diante da Dinamarca com um grande golo de Karim Benzema. O experiente avançado francês arrancou pela direita, tabelou com Nkunku e já dentro da grande área dinamarquesa fintou três adversários e atirou a contar para o 1-0 no marcador.