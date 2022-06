Bernardo Silva: «Empate não é mau»

Bernardo Silva aceita o empate de Portugal em Espanha (1-1), lembrando o poderio do adversário e o facto de a Seleção Nacional ter começado a perder."Não é fácil jogar contra a Espanha. Pressiona homem a homem e sobe tanto as linhas. Tentámos aproveitar as oportunidades e espaço nas costas. Numa grande jogada fizemos o empate. Um bom ponto para nós num jogo difícil.Conheço bem o meio-campo e essa posição. Sempre disse que estou disponível para jogar onde for melhor para Seleção. Tenho jogado no meio. Vou dar sempre o meu melhor pela Seleção. Começando a perder e jogando fora é difícil, mas queríamos ganhar. Mas no final de contas o empate não é mau", começou por dizer o médio à Sport TV após a estreia nesta Liga das Nações."Resultado positivo para Portugal? Acho que sim, porque começamos a perder, porque só marcamos na fase final do jogo, porque jogámos fora e porque jogámos contra uma seleção muito forte. Um jogo difícil, com uma equipa que gosta de pressionar muito alto, que gosta de jogar homem a homem, que não nos deixa jogar e que gosta muito de ter o controlo da bola, que joga simples e gosta de encostar as equipas lá atrás. Acho que foi isso que aconteceu em algumas fases do jogo. Alguma falta de capacidade da nossa parte de conseguir subir as linhas, de fazer o mesmo que eles nos fazem. Mas no final de contas conseguimos criar algumas oportunidades boas para fazer golo, tanto na primeira parte como na segunda. E foi como disse, começando a perder e jogando contra uma equipa forte fora, este ponto acaba por ser bom. Claro que queríamos ganhar, mas acaba por ser menos mau", acrescentou depois o jogador do Manchester City ao Canal 11.A questão física foi também abordada: "Muitos jogos, vimos de uma temporada em que quase todos os jogadores têm 50, 60 jogos, ou mais. Mas está a chegar ao fim, temos de dar tudo pela nossa Seleção. É duro. Às vezes chegar ao final da temporada e ainda ter mais jogos destes… Estamos a representar Portugal e vamos dar o nosso melhor para conseguirmos bons resultados nestes próximos três jogos."