Bernardo Silva falha jogo com a Polónia

Bernardo Silva falhou o treino desta segunda-feira da Seleção Nacional e estará indisponível para o jogo de terça-feira com a Polónia.



"Na sequência de exames médicos e diagnóstico realizados pela Unidade de Saúde e Performance da FPF, o jogador Bernardo Silva foi considerado indisponível para o encontro frente à Polónia", lê-se numa nota publicada no site oficial do organismo.



O jogador do Manchester City foi titular e efetuou os 90 minutos frente à Itália, no último sábado, em San Siro, num encontro que acabou empatado a zero e que garantiu a Portugal o apuramento para a fase final da Liga das Nações.



Bernardo Silva foi titular nos três jogos efetuados na competição e marcou um golo, no triunfo por 3-2 na Polónia.



A Seleção Nacional viajou na manhã de domingo de Milão para o Porto, tendo seguido depois para Guimarães com um grupo mais reduzido. Tudo porque Fernando Santos optou por dispensar Mário Rui e Rúben Neves, uma vez que os dois jogadores foram amarelados no duelo com a Itália e ficaram assim arredados das opções para a receção à Polónia.



O treino desta segunda-feira teve lugar no relvado do D. Afonso Henriques, palco do duelo, seguindo-se a conferência de antevisão do jogo, que está agendada para as 13 horas.



De recordar que a FPF espera um estádio praticamente lotado terça-feira, celebrando o apuramento para a final four da prova. O jogo está marcado para as 19h45.