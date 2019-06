Bernardo Silva: «Não há indiscutíveis na Seleção»

Bernardo Silva evitou falar em favoritos na final four da Liga das Nações. A Seleção Nacional defronta na quarta-feira a Suíça (19h45), numa das meias-finais, e o camisola 10 destacou a valia de todos os presentes nesta fase da competição.

Favoritismo

"É bom jogar em casa, os adeptos vão apoiar-nos, mas numa fase final com seleções tão fortes é difícil falar em favoritos."

Poder defrontar Inglaterra na final

"Primeiro temos de estar focados na meia-final com a Suíça, mas se depois passarmos à final, seria especial jogar contra colegas de equipa que conheço bem. Mas temos um jogo importante frente à Suíça e queremos jogar para ganhar."

Indiscutível na Seleção?

"Não há indiscutíveis na Seleção, todos os 23 convocados são jogadores que o selecionador acha que merecem e tem qualidade para jogar. Sou mais um e, se o selecionador entender, vou dar 100 por cento para ajudar a Seleção a chegar à final e a ganhar esta competição."

O que apendeu com Guardiola?

"Muito, sinto-me cada vez melhor jogador, aprendei muito no Monaco com Leonardo Jardim e com Guardiola no City, para mim é um prazer trabalhar com ele, obviamente."