Beto: «Para nós é sempre a valer»

Após o, Beto admitiu que o penálti e a expulsão de Danilo acabaram por dificultar a tarefa de Portugal. O guarda-redes assegurou que a Seleção encara todos os jogos com a vontade de vencer e referiu que a final four é para ser abordada com a mesma mentalidade.Tornou o nosso jogo e a estratégica mais difícil, mas a equipa deu uma grande resposta. Tivemos o jogo praticamente controlado e foi a demonstração de que somos uma grande equipaEstá criada uma dinâmica de vitória, uma mentalidade ganhadora, independentemente de termos a qualificação apurada. Para nós era a valer, para nós é sempre a valer. Encaramos todos os jogos com seriedade, até porque este público que nos segue merece esse compromissoTemos rotinas assimiladas, mesmo não sendo uma equipa que esteja habitualmente no 11, temos uma grande capacidade de adaptação tática perante aquilo que o treinador pretende.Foram os 2 batidos para o mesmo lado, tive a infelicidade de o terreno não ajudar, mas tentei mas não foi possível desta vez.Portugal vai olhar com a mentalidade de ganhar. Essa é a nossa mentalidade. Vamos para a final four para ganhar. Não somos favoritos, somos candidatos. Aproveito para agradecer a todo o povo de Portugal que nos apoiou nesta qualificação e nos segue há tantos anos