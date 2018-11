Bósnia promovida à Divisão A

Em Viena, a Áustria precisava de vencer para continuar a sonhar com a promoção à Liga A, mas não conseguiu melhor do que um nulo frente à Bósnia. Assim, jogadores e adeptos da casa assistiram aos festejos dos adversários, que garantiram o triunfo no Grupo 3 da Liga B e a consequente subida à Liga A - os bósnios juntam-se assim à Ucrânia, a outra seleção já promovida à elite desta competição.

Nos outros jogos de ontem, destaque para o triunfo da Bielorrússia no Luxemburgo, por 2-0 (um bis de Dragun), e deixou a equipa de Leste a um pequeno passo da subida à Liga C - tem agora mais dois pontos do que os luxemburgueses e, na última jornada, visita São Marino, que só regista derrotas (ontem perdeu em casa com a Moldávia, por 1-0) desde o nulo com a Estónia a 15 de novembro de 2014.