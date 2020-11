Brozovic testa positivo à Covid-19 e desfalca Croácia para jogos com Suécia e Portugal

O médio Marcelo Brozovic teve um teste positivo para o novo coronavírus e vai falhar os encontros com Suécia e Portugal, da Liga das Nações, anunciou a federação croata.

A federação da Croácia refere que o jogador do Inter de Milão foi isolado do resto da equipa, que joga hoje em casa da Suécia, em jogo do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, no qual estão também Portugal e França.

Na quarta-feira, o defesa croata Domagoj Vida foi substituído ao intervalo do particular entre a Croácia e a Turquia, depois de ter recebido um teste positivo para o novo coronavírus, que provoca a covid-19.

Também a Suécia teve uma baixa devido ao novo coronavírus, uma vez que o defesa Carl Starfelt também teve um teste positivo.

Com quatro jornadas disputadas no Grupo 3 da Liga A, Portugal e França lideram com 10 pontos, seguidos de Croácia, com três, e Suécia, que ainda não pontuou.