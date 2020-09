Bruno e Lindelöf fizeram as pazes

Lindelöf não ficou fora da lista de eleitos de Jan Andersson, mas assistiu ao encontro na bancada e, no final, esteve no relvado, onde reencontrou Bruno Fernandes, colega de equipa no Man. United. Trocaram um abraço e ficaram a falar durante alguns instantes, apontando para os balneários, onde acabaram por trocar camisolas. Pazes seladas, depois de um episódio polémico no último jogo do United.