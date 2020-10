Campaña e Canales novidades nos convocados de Espanha e Ceballos de regresso

O selecionador espanhol, Luís Enrique, chamou esta sexta-feira Campaña e Canales para os próximos jogos de Espanha, o particular com Portugal, em Lisboa, e com a Suíça e Ucrânia, na Liga das Nações.

Luis Enrique promoveu a entrada de Campaña, médio defensivo do Levante, que em 2014/15 fez seis jogos pelo FC Porto, por empréstimo da Sampdoria, e de Sérgio Canales, do Bétis, numa lista em que Ceballos (Arsenal) regressa.

O técnico, que não terá Thiago Alcântara, que teve diagnóstico positivo à covid-19, voltou a chamar Adama Traore, com o jogador do Wolverhampton a integrar também a convocatória da seleção do Mali.

É a terceira vez que Traore, jogador do Wolverhampton, nascido em Espanha e de ascendência maliana, é chamada à 'La Roja', mas sem que ainda se tenha estreado, na primeira vez devido a uma lesão muscular e na segunda infetado pelo novo coronavírus.

Na lista dos campeões europeus de 2008 e 2012 e mundiais de 2010, destaque ainda para as presenças dos 'inevitáveis' De Gea, Kepa, Sérgio Ramso, Jesus Navas, Busquets, Rodrigo, Ansu Fati ou Dani Olmo.

Espanha defronta Portugal na próxima quarta-feira no Estádio José Alvalade (19:45), em jogo particular, a Suíça em Madrid, em 10 de outubro, e a Ucrânia em Kiev, em 13 de outubro, ambos do grupo 4 da Liga das Nações.