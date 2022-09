Campeã França em risco de descida

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Vista como candidata a revalidar o título conquistado em 2021, França joga hoje uma cartada decisiva... na fuga à descida para a Divisão B da Liga das Nações. Na receção à Áustria as contas são simples para os gauleses: com um triunfo ficam em vantagem para a última jornada, um empate deixa-os a depender de terceiros e uma derrota é sinónimo de despromoção.

Com duas jornadas por disputar, os franceses são últimos no Grupo 1, fruto dos dois pontos conquistados nas quatro rondas disputadas em junho. A líder, e adversária na última jornada, Dinamarca (9 pontos) já não está ao alcance, pelo que o objetivo passa por minimizar estragos e evitar uma surpreendente descida ao 2º escalão. O selecionador Didier Deschamps garante que não falta de motivação. "Tenho plena confiança nos 24 jogadores que escolhi. A ideia é sempre a mesma: mostrar conteúdo e alcançar resultados. Uma coisa leva a outra. Temos de garantir que, individual e coletivamente, somos sólidos e perigosos para os adversários", salientou.

A recente disputa de Kylian Mbappé com a federação francesa também foi tema de conversa, com Deschamps a preferir sublinhar "a importância de levar os interesses de cada um em consideração", uma opinião partilhada pelo central Raphaël Varane: " Foi um pedido simples, lógico e legítimo. As discussões progrediram e espero que se resolva o mais rápido possível."

Rangnick aponta ao triunfo

Do outro lado, a Áustria sabe que um triunfo garante a manutenção na Liga A e o selecionador Ralf Rangnick deixou o aviso: "Temos de ser corajosos. Jogámos bem na primeira volta (1-1) e queremos ganhar."