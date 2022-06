Cancelo junta-se aos amigos na celebração

Depois de uma exibição como aquela que João Cancelo ‘arrancou’ em pleno Estádio de Alvalade, nada como celebrar com aqueles que são mais próximos. Foi o que fez o lateral do Man. City, que após 90 minutos de qualidade pela ala direita da Seleção Nacional, neste duelo frente à República Checa, esteve em amena cavaqueira com um grupo de amigos, muito provavelmente do Barreiro, de onde é natural, junto às bancadas.

Distribuiu sorrisos, abraços e teve tempo para trocar dois dedos de conversa com aqueles que certamente o acompanham desde os tempos de miúdo.

Também Gonçalo Guedes aproveitou o ponto final no duelo para devolver parte do carinho que recebeu no relvado, tendo-se dirigido até às bancadas para oferecer a camisola com que disputou este importante jogo.