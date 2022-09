Carlos Carvalhal antevê o Portugal-Espanha: «Seleção é muito mais do que Ronaldo»

Portugal e Espanha lutam esta terça-feira por um lugar na final-four da Liga das Nações e Carlos Carvalhal, treinador português que está atualmente ao comando do Al-Wahda dos Emirados Árabes, foi o ponto de partida para uma entrevista do jornal 'Marca' em jeito de lançamento do jogo que será decisivo para o futuro das duas seleções na prova.

"Vai ser um jogo muito equilibrado, entre duas das melhores seleções da Europa e do Mundo. São duas equipas protagonistas, com muita qualidade técnica e argumentos coletivos parecidos. O maior perigo de Portugal é o coletivo. O grupo está muito conectado e compacto. Juntam bem as linhas e é difícil rompê-las. Portugal precisa apenas de um empate, mas vai jogar para ganhar", começou por dizer o antigo treinador do Sp. Braga, sublinhando que atualmente Portugal "é muito mais que Ronaldo".

"Portugal podia ceder o protagonismo dando a posse de bola à Espanha em certas zonas do campo para depois pressionar e aproveitar as transições. Portugal tem uma qualidade técnica imensa em todas as suas linhas. Há que falar de Cristiano, mas Portugal é muito mais que Ronaldo."

Sobre as várias opções de qualidade que Fernando Santos tem ao seu dispor, Carlos Carvalhal destacou a boa resposta que jogadores como Dalot, que não tem sido aposta no onze titular de Portugal, deu quando chamado a substituir João Cancelo na ala direita da defesa portuguesa. "Dalot, que ocupou o lugar de Cancelo, foi o melhor em campo no último jogo ao marcar dois golos. No meio-campo há jogadores de muita qualidade. Leão também está muito bem. É difícil escolher um", concluiu.