Cazaquistão garante subida à Liga B da Liga Nações

A seleção da Holanda ficou a um pequeno passo do apuramento para a final four da Liga das Nações, no Grupo A4 , enquanto Croácia e Dinamarca , no Grupo A1 onde a França conquistou a primeira vitória , vão decidir tudo na última jornada.

No grupo C3, o Cazaquistão assegurou esta quinta-feira a subida à Liga B ao vencer por 2-1 na receção à Bielorrússia, enquanto esta selou o seu destino descendo à Liga D, ao mesmo tempo que o Azerbaijão foi à Eslováquia vencer por 2-1, mantendo-se ambos neste escalão.

Já no grupo C1, a Turquia empatou em casa a três golos com o Luxemburgo, mas já tinha assegurado, antes do jogo, a promoção à Liga B, da mesma forma que a Lituânia, que empatou na receção às Ilhas Faroé a um golo, já tinha sido despromovida à Liga D.

Finalmente, no último escalão, a Liga D, a Letónia foi surpreendida em casa pela Moldávia, ao perder por 2-1, e adiou para a última jornada do grupo D1 a decisão sobre qual destas seleções sobe à Liga C, bastando aos letões um empate em Andorra, que hoje foi vencer por 2-0 ao Liechtenstein, para alcançar esse objetivo.