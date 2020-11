Cinco casos de Covid-19 na Ucrânia deixam jogo com a Alemanha em risco

A partida de sábado entre Alemanha e Ucrânia, válida para o Grupo 4 da Divisão A da Liga das Nações, corre o risco de não ser realizada, tudo devido aos cinco casos positivos de Covid-19 detetados na seleção do Leste europeu. Entre os infetados estão quatro jogadores - Andrii Yarmolenko, Serhii Sydorchuk, Viktor Kovalenko e Viktor Tsyhankov - e ainda um elemento da equipa técnica, estando já todos em isolamento e afastados do grupo.





Com estas quatro baixas, a lista ucraniana fica encurtada para 17 jogadores de campo e ainda quatro guarda-redes. Ainda assim, no sábado será feita uma nova ronda de testes, da qual sairá a definição final quanto à realização da partida ou não. É que, apesar da UEFA permitir que os encontros se realizem caso as equipas tenham disponíveis pelo menos 12 jogadores de campo e um guarda-redes, a palavra final será das autoridades sanitárias de Leizpig, que poderão decretar a não realização da partida.