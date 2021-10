Ciro Immobile falha fase final da Liga das Nações devido a lesão

O avançado Ciro Immobile vai falhar os jogos de Itália na fase final da Liga das Nações, devido a uma lesão muscular na coxa da perna direita, informou este sábado o jogador da Lazio.

"Lamento não poder estar presente no jogo [da Lazio] com o Bolonha, nem poder fazer parte da convocatória do mister [Roberto] Mancini para a fase final da Liga das Nações. Vou fazer o melhor possível para regressar o mais brevemente possível", escreveu Immobile na sua conta na rede social Instagram.

O internacional transalpino, de 31 anos, contraiu uma lesão muscular na perna direita na passada quinta-feira, tendo sido substituído ainda antes do intervalo do encontro entre a Lazio e os russos do Lokomotiv de Moscovo, para a Liga Europa.

Immobile é, assim, uma baixa de peso para o selecionador italiano Roberto Mancini, que tinha incluído o avançado no lote de 23 jogadores para a fase final da Liga das Nações, que se realiza em Itália, na próxima semana.

Os campeões europeus defrontam Espanha numa das meias-finais da competição, a 6 de outubro, em Milão, enquanto a outra meia-final será disputada no dia seguinte, entre Bélgica e França, em Turim.

A final da segunda edição da Liga das Nações e a partida de atribuição do terceiro e quarto lugares estão agendadas para 10 de outubro.