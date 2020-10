Claesson pede golos à Suécia

A Suécia ainda não pontuou neste Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações. Aliás, nem sequer marcou golos nos dois jogos realizados. Por isso, Viktor Claesson pede uma mudança nos duelos com Croácia, hoje, e Portugal, na próxima quarta-feira.

“Temos de marcar nos próximos dois jogos. E, claro, queremos vencer os jogos que faltam. Precisamos de ser disciplinados para não concedermos muitas oportunidades ao adversário. Ao mesmo tempo, temos de impor o nosso jogo e criar ocasiões de golo”, atirou o médio da equipa sueca. Algo que até tem acontecido. Contra França, a Suécia rematou nove vezes e não marcou. Já no jogo com Portugal foram apenas sete, muito menos do que a equipa de Fernando Santos: 21 remates.