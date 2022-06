Coração checo não teme Cristiano Ronaldo

A República Checa está a ser uma das grandes surpresas no arranque da Liga das Nações, depois de vencer a Suíça na ronda inaugural (2-1) e de alcançar um empate com Espanha (2-2), que ainda ‘cheirou’ a vitória, uma vez que o golo espanhol surgiu aos 90 minutos. Para Jiri Chytry, treinador-adjunto da seleção checa, não há receio e revela que o segredo está no... coração.





"O sucesso da equipa está no enorme caráter e coração. Trabalhamos bem porque os rapazes deixaram de lado o ego e as ambições individuais. No momento em que estivermos bem preparados e conseguirmos cumprir o objetivo tático, podemos enfrentar até mesmo as melhores seleções", atirou Jiri Chytry, garantindo que não existem deslumbramentos: "Estamos muito felizes por termos quatro pontos depois de dois jogos em casa. Por outro lado, não estamos nas nuvens. Percebemos como cada jogo é enorme. Sabemos que temos mais dois jogos, ainda mais difíceis por serem em solo adversário."

Do lado checo, o avançado Jan Kuchta marcou e assistiu frente a Espanha, pelo que merece a atenção portuguesa. "Não fiquei surpreso, vejo-o nos treinos. Mostra que é um jogador que tem capacidade para trabalhar numa equipa de alta qualidade", referiu o técnico, de 50 anos.