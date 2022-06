Cristiano Ronaldo: «A ambição move-nos e une-nos em todos os momentos»

Cristiano Ronaldo utilizou as redes sociais para comentar a estreia portuguesa na Liga das Nações, com empate (1-1) em Espanha."A Liga das Nações é uma competição que ficará para sempre ligada à Seleção Nacional, a primeira a conquistar este troféu. O nosso arranque nesta edição, com um importante empate em Espanha, renova a nossa ambição. A mesma de sempre, a mesma que nos move e nos une em todos os momentos: ganhar por Portugal!", vincou o capitão da Seleção Nacional.O avançado português, de 37 anos, entrou ao minuto 62 no relvado de Sevilha.