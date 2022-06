Cristiano Ronaldo: «Está na hora de brindar os nossos adeptos com mais uma vitória»

Está na hora de reforçar a liderança no grupo, manter o bom momento exibicional e brindar os nossos adeptos com mais uma vitória. Como sempre, contamos com o vosso incansável apoio! Vamos Portugal! pic.twitter.com/yFW9H2K1qr — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 9, 2022

Poucas horas do encontro com a República Checa, da 3.ª jornada do Grupo 2 da Liga A da Liga das Nações, Cristiano Ronaldo deixou uma mensagem nas redes sociais, onde pediu o apoio dos adeptos."Está na hora de reforçar a liderança no grupo, manter o bom momento exibicional e brindar os nossos adeptos com mais uma vitória. Como sempre, contamos com o vosso incansável apoio! Vamos Portugal!", escreveu o capitão da Seleção Nacional.A partida disputa-se esta tarde, às 19h45, no Estádio de Alvalade.