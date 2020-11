Cristiano Ronaldo ficou com a camisola de Luka Modric

Cristiano Ronaldo e Luka Modric já tinham estado à conversa durante alguns minutos na véspera do jogo, depois do treino de Portugal, e, ontem, os dois jogadores, que foram companheiros no Real Madrid entre 2012/13 e 2017/18, voltaram a trocar abraços, primeiro antes do jogo, no momento da escolha da bola e do campo, e depois no final.

Brekalo até foi o primeiro jogador croata a aproximar-se de CR7, mas Modric surgiu logo de seguida e os dois jogadores vencedores da Bola de Ouro trocaram de camisolas e entraram abraçados no túnel de acesso aos balneários. Os apanha-bolas é que não ficaram satisfeitos, pois ainda pensaram em pedir a camisola 7 ao craque português.

Refira-se que durante o jogo Cristiano Ronaldo ainda pregou um susto, quando caiu na área, aos 55 minutos, depois de um choque de cabeças com um adversário. Tudo ficou resolvido rapidamente e o avançado nem precisou de assistência.

Agora segue-se um jogo da Juventus no próximo sábado, frente ao Cagliari, no qual CR7 vai tentar voltar aos golos após 180 minutos em branco pela Seleção.