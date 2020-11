Cucurella entra nos eleitos da Espanha

O empate (1-1) entre Holanda e Espanha não teve grande história, mas colocou Gayà em dúvida para Luis Enrique. O lateral, de 25 anos, saiu lesionado frente à Holanda após um golpe na cabeça e o selecionador espanhol preferiu não arriscar. Ontem, Luis Enrique chamou Marc Cucurella à concentração de La Roja, sendo que o jogador do Getafe, de 22 anos, encontrava-se ao serviço dos sub-21. De resto, pensava-se que Gayà regressaria aos trabalhos no Valencia, já que teria dispensa da seleção, mas a federação voltou atrás na decisão. Em comunicado, o Valencia anunciou “uma mudança de planos” e revelou que Gayà irá permanecer às ordens de Luis Enrique, com vista aos duelos da Liga das Nações. A decisão causou surpresa pelo facto de o selecionador não chamar novamente Jordi Alba (Barcelona).