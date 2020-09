Danilo: «Estamos de parabéns, marcámos quatro golos ao vice-campeão do Mundo»

O médio Danilo sublinhou a grande exibição da Seleção Nacional no arranque da fase de grupos da Liga das Nações, que terminou com triunfo por 4-1 sobre a Croácia e vale a liderança do Grupo 3 da Liga A.





"Sentimo-nos muito bem. Acho que era o primeiro jogo para todos depois das férias. Num ritmo muito bom, em que dominámos o jogo, sofremos um golo mas acho que a equipa está de parabéns por ter marcado quatro golos ao vice-campeão do Mundo", afirmou o médio do FC Porto à Sport TV."O golo sofrido deixa um amargo de boca. Quem joga mais recuado nunca quer sofrer. Mas há que salientar a vitória, pois estivemos muito bem contra uma grande equipa", acrescentou Danilo.