Danilo: «Estamos na frente do grupo que é importante»

Danilo, que esta quarta-feira celebra o seu 29.º aniversário, voltou a ser titular na Seleção Nacional e realizou uma exibição consistente. Quanto ao resultado diante da Suécia, o médio do FC Porto considerou justo e importante para as contas do Grupo 3 da Liga A, desta Liga das Nações.





"Já esperávamos um jogo equilibrado, a Suécia é uma equipa que coletivamente é muito forte, como se viu nos primeiros minutos. Mas, conseguimos voltar a ter a bola e no final da 1.ª parte surgiu o golo que nos deu maior tranquilidade. E na segunda parte, Ronaldo fez mais um golaço e estivemos mais tranquilos", analisou Danilo.O jogador português ainda salientou que levavam a lição bem estudada. "Sabíamos que não ia ser fácil, mas no geral estivemos bem e estamos na frente do grupo que é importante. Claro que estas duas vitórias são importantes para o caminho que temos de fazer nesta fase de grupos", sublinhou o médio.