Danilo: «Estivemos um pouco longe uns dos outros»

Titular diante da França, Danilo considerou que faltou agressividade à Seleção Nacional no embate frente aos campeões do Mundo, numa partida na qual assume que os jogadores portugueses estiveram também algo distantes entre si.





"Não estivemos muito agressivos no jogo, especialmente na primeira parte, onde permitimos muito à França. Eles estavam confortáveis no jogo, fizeram-nos correr um pouco. Não nos adaptámos à tática deles. Mas estivemos bem no jogo, criámos, mas não finalizámos. A França naquela ocasião fez golo e infelizmente é assim. Estivemos um pouco longe uns dos outros, distantes e muito largos. Permitimos à França ter espaço para circular a bola e criar problemas", começou por dizer, à RTP3.Depois, à SportTV, o médio do Paris SG seguiu o mesmo discurso. "Faltou um bocado mais de agressividade para ganharmos os duelos. Fomos uma equipa um pouco longa no campo e não conseguimos estar ligados. Tivemos algumas situações para finalizar, mas não conseguimos. O golo, que surge num momento em que estávamos bem, não ajudou. Mas a minha perspectiva é que estivemos sempre muito longe e não compactos. E assim é mais difícil conquistar a bola".A finalizar, Danilo abordou o impacto da derrota no futuro da Seleção. "Queríamos estar na final four, mas o resultado não vai ter nenhum impacto negativo muito relevante. Queremos ganhar sempre, mas nem sempre é possível. Vamos trabalhar para outros objectivos"