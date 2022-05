De Bruyne diz o que pensa sobre a Liga das Nações: «Uma espécie de jogos particulares»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de uma época longa, para muitos futebolistas europeus o tempo ainda não é de férias. Com o Mundial a realizar-se em novembro e dezembro, há muitas seleções com compromissos na Liga das Nações, uma competição que está longe de reunir consensos.Kevin De Bruyne, médio belga do Manchester City, é um muitos futebolistas ainda sem descanso. A Bélgica vai defrontar nesta prova a Holanda (3 de junho), a Polónia (8 e 14 de junho) e o País de Gales (11 de junho)."Nós, os jogadores, não podemos mudar nada. Não estou ansioso por que chegue, essa Liga das Nações, na minha opinião, não é importante", explicou o jogador, que se sagrou campeão da Premier League, tendo disputado 45 jogos esta época."Continuam a ser uma espécie de particulares, logo depois de todos termos tido uma temporada difícil. Podíamos dizer que queremos mais tranquilidade, mas isso não ia mudar nada", atirou o belga, afiançando que, mesmo assim, não deixará de ser profissional. "Uma vez em campo faremos tudo o que temos de fazer."