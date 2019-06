De Ligt quer travar Ronaldo, o “fenómeno”

Matthijs De Ligt pode ter apenas 19 anos, mas garante estar preparado para enfrentar Cristiano Ronaldo, apelidado pelo defesa-central do Ajax como "fenómeno".

"Portugal vai estar ansioso e motivado, por isso temos de aplicar o nosso plano A. O Ronaldo é um fenómeno e mostrou novamente esta temporada que pode marcar de qualquer sítio. Mas não devemos ajustar a nossa tática só em função dele, porque Portugal tem também outros grandes jogadores", referiu o jovem holandês ao site da UEFA.

A idade pode não se notar em Ronaldo e o mesmo pode dizer-se de De Ligt. "Quando estou a jogar com jogadores com 20 e tal anos ou 30, nunca me ocorre que tenho apenas 19. Não me foco na minha idade, mas nas minhas exibições", apontou o central. "Estamos em ascensão, os adeptos holandeses estão a gostar da maneira como jogamos. Vencer esta prova iria confirmar tudo isso", atirou.