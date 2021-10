«Deixou louca a defesa italiana»: exibição de Sarabia recebe muitos elogios em Espanha

Pablo Sarabia foi titular e atuou 75 minutos na vitória da Espanha em Itália (1-2), ajudando a sua seleção a garantir o passaporte para a final da Liga das Nações. O avançado do Sporting mereceu vários elogios da imprensa espanhola, que destacou a importância e atitude do jogador na partida, mesmo sem ter marcado ou assistido diretamente.





"Começou como '9' mas andou por todo o lado. Numa das situações em que descaiu para a faixa esquerda esteve na origem da primeira grande ocasião da Espanha, finalizada por Oyarzabal. As suas desmarcações deixaram louca a defesa italiana, como no segundo golo espanhol. Deu tudo, até não conseguir mais.""Trabalhador. Teve muita presença no jogo, nomeadamente na hora de ajudar os colegas."Facilitador. Enquanto que Oyarzabal e Ferran Torres brilhavam com golos e assistências, Pablo abria espaços para eles. Num papel mais secundário mas de igual importância, o terceiro homem do ataque foi um incómodo constante para a Itália".